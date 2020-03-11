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وزير الري عن طقس الغد: لن نمنع الأضرار وهذه رسالة للجميع

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:47 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه حال تساقط أمطار في حدود 15 ملي تتسبب في حدوث سيول، فإذا  وصلت كمية الأمطار لـ 45 ملي فكيف سيصبح شكل السيل.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء حول حالة الطقس غدًا، والمذاع عبر فضائية "القناة الاولى"، اليوم الأربعاء، أننا نسعى لتخفيف أضرار سوء الأحوال الجوية ولكن لن نمنعها، وهذه رسالة للجميع. 

وتابع وزير الموارد المائية والري، أننا مثل أي دولة نتخذ إجراءات لحماية المواطنين والمنشآت وتخفيف آثار أي أزمة، مشيرًا إلى ان الوزارة اتخذت إجراءات احترازية لاستيعاب مياه الأمطار بتوطئة مناسيب البحيرات وتفضية مجرى نهر النيل والترع والمصارف، وهناك سدود تم انشاءها خلال الـ 4 سنوات الماضية في سيناء والبحر الأحمر وجنوب البلاد للتعامل مع ظاهرة السيول.
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الكلمات المفتاحية

وزير الري طقس الخميس الاجراءات الاحترازية أضرار الطقس

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