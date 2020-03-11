وزير الري عن طقس الغد: لن نمنع الأضرار وهذه رسالة للجميع

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه حال تساقط أمطار في حدود 15 ملي تتسبب في حدوث سيول، فإذا وصلت كمية الأمطار لـ 45 ملي فكيف سيصبح شكل السيل.





وأضاف "عبد العاطي"، خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء حول حالة الطقس غدًا، والمذاع عبر فضائية "القناة الاولى"، اليوم الأربعاء، أننا نسعى لتخفيف أضرار سوء الأحوال الجوية ولكن لن نمنعها، وهذه رسالة للجميع.



