عاجل.. منع روما من مواجهة إشبيلية بسبب كورونا





وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن السلطات الإيطالية لم تسمح لنادي روما بالسفر لإسبانيا للعب مباراته ضد إشبيلية ولن تسمح لبقية فرق إيطاليا بالسفر (نابولي).









وجاء قرار السلطات الإيطالية بسبب أزمة فيروس كورونا والذي ضرب العالم في الفترة الأخيرة.

أعلن الموقع الرسمي لنادي روما الإيطالي، أن السلطات الإيطالية منعت فريق العاصمة، من السفر إلى إسبانيا، لمواجهة فريق إشبيلية، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، غدا الخميس.