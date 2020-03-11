رأس غارب ترفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

أعلنت اليوم الأربعاء، الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، عن رفع أقصى درجات الاستعداد تحسبا للتغيرات المناخية المحتملة وجاهزية المعدات فى أماكن التمركز الخاصة بها لحماية الأرواح والممتلكات.





ومن جانبه أكد اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم رفع أقصى درجات الاستعداد وتمركز جميع المعدات لجميع الجهات المشاركة نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها مدن المحافظة وما يعقبها من أمطار غزيرة فى سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.





وفى السياق ذاته أشار رأفت إلى أنه تم اصطفاف معدات الوحدة المحلية للمدينة وجاهزيتها وكذلك جميع معدات الجهات المشاركة فى أماكن التمركز الخاصة بكل جهه (شركة مياه الشرب والصرف الصحى – الشركة العامة للبترول – شركة سيميتار – شركة غرب بكر – شركة جابكو – شركة سوكو جبل الزيت).