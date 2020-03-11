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وزير التعليم يستشهد برئيس وزراء هولندا: "لم يعلق الدراسة"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:42 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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استشهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بما قاله مارك روته رئيس وزراء هولندا والذي أكد خلال حديث صحفي له عبر وسائل إعلامية عالمية أنه لا داع لتعليق الدراسة وأن هولندا لن تغلق المدارس بسبب «كورونا».

وأشاد وزير التربية والتعليم بقرار رئيس وزراء هولندا بعدم تعليق الدراسة، على غرار ما فعلته مصر.

وقال رئيس وزراء هولندا: "لا داع لغلق المدارس ومن يعاني من أي أعراض للبرد عليه أن يلتزم المنزل وشدد على عدم المصافحة باليد".

وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عقدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اجتماعًا عالميًا عصر أمس، عن طريق تقنيات الاتصالات، واشترك فيه حوالي ٧٠ وزير تعليم من الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا على التعليم حول العالم. 

وأضاف "شوقي" في تصريح صحفي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "شرفت بتمثيل جمهورية مصر العربية في هذا الملتقى الدولي، وآثرت أن أشارككم الخريطة المرفقة التي توضح عدد البلاد التي قررت إيقاف الدراسة (اللون الأخضر) وأخري أوقفتها جزئيا (اللون الأصفر) والغالبية العظمي التي تستمر بها الدراسة بشكل كامل وطبيعي".

واختتم الوزير تصريحه: "وتم تبادل الآراء والخبرات بين ممثلي الدول، والتشاور حول آليات التعامل مع الموقف بما يتناسب مع ظروف كل دولة".
وزير التعليم يستشهد برئيس وزراء هولندا: "لم يعلق الدراسة"
وزير التعليم يستشهد برئيس وزراء هولندا: "لم يعلق الدراسة"
وزير التعليم يستشهد برئيس وزراء هولندا: "لم يعلق الدراسة"
وزير التعليم يستشهد برئيس وزراء هولندا: "لم يعلق الدراسة"
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الكلمات المفتاحية

تعليق الدراسه الدكتور طارق شوقي التعليم

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