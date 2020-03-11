عاجل.. السيسي يعزي رئيس وزراء إيطاليا في ضحايا كورونا

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، مؤكدا سيادته دعم وتضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة.





وأعرب رئيس الوزراء الايطالي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة مما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين علي كافة المستويات، متطلعاً إلي التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة الفيروس.





وفي إطار العلاقات الثنائية، تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك بناءً علي ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الوزراء الايطالي الأخيرة للقاهرة في ١٤ يناير الماضي، فضلا عن تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات القضية الليبية.



