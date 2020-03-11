بسبب كورونا.. "الأطباء" تقرر تأجيل الاحتفال بالأم الرائدة

أعلنت لجنة الرواد بالنقابة العامة للأطباء، اليوم الأربعاء، تأجيل الاحتفال بالأم الرائدة الطبيبة المثالية، نظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء الاحتفالات ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار مرض الكورونا.





يذكر أنه قد تم صدر قراًار بتأجيل الاحتفال بيوم الطبيب، وكذلك الاحتفال بيوم الأم الرائدة المثالية، لحين إشعار آخر.





كانت النقابة العامة لأطباء مصر قد قررت فصل يوم الاحتفال بالرائدة الأم الطبيبة المثالية عن الاحتفال بيوم الطبيب، الذي كان مقررة الأربعاء ۱۸ مارس، وعليه كان الاحتفال بيوم الأم الرائدة الطبيبة المثالية يوم الأربعاء ۲۰ مارس.