Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب كورونا.. "الأطباء" تقرر تأجيل الاحتفال بالأم الرائدة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت لجنة الرواد بالنقابة العامة للأطباء، اليوم الأربعاء، تأجيل الاحتفال بالأم الرائدة الطبيبة المثالية، نظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء الاحتفالات ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار مرض الكورونا.

يذكر أنه قد تم صدر قراًار بتأجيل الاحتفال بيوم الطبيب، وكذلك الاحتفال بيوم الأم الرائدة المثالية، لحين إشعار آخر.

كانت النقابة العامة لأطباء مصر قد قررت فصل يوم الاحتفال بالرائدة الأم الطبيبة المثالية عن الاحتفال بيوم الطبيب، الذي كان مقررة الأربعاء ۱۸ مارس، وعليه كان الاحتفال بيوم الأم الرائدة الطبيبة المثالية يوم الأربعاء ۲۰ مارس.
بسبب كورونا.. "الأطباء" تقرر تأجيل الاحتفال بالأم الرائدة
بسبب كورونا.. "الأطباء" تقرر تأجيل الاحتفال بالأم الرائدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الأطباء كورونا فيروس كورونا الفجر الاجراءات الاحترازية

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة حول عدد المصابين بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 16 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

برشلونة يدرس صفقة تبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

منذ ساعة

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن إجازة غدا للموظفين بسبب الطقس

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

منذ 40 دقيقة

أخر مستجدات إصابة حمدي فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة كبيرة في برشلونة بسبب عدم تجديد نجم الفريق

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ ساعة و 24 دقيقة

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

اتحاد الأطباء العرب يهنئ أطباء مصر بيوم الطبيب المصرى

"افتتاح أول مدرسة للطب".. تعرف على سر الاحتفال بيوم الطبيب المصري

"الأطباء" تحتفل بيوم الطبيب المصري.. وتكرم المتميزين والمثاليات (صور)

نقابة أطباء الأسنان تعقد مؤتمرها السنوي مارس المقبل بالمنيا

هل يتسببب "فيروس كورونا" بإصابة كرة القدم بشلل مؤقت؟

بسبب الكورونا.. تأجيل بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

02:16 م

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

02:03 م

مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

02:47 م

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

11:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status