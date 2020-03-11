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محافظ البحر الأحمر: تأخر توزيع أراضي الشباب والشقق سببه تحديد المستحقين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:38 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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وجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، اليوم الأربعاء، رسالة شكر لمتابعي الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشكل عام، ولأبناء المحافظة بشكل خاص لتفاعلهم الإيجابي على الصفحة، وإرسال عشرات الرسائل لتقديم الشكر له، نظرًا لقراراته ومواقفه الإنسانية، التي آخرها الموافقة على طلب "شاذلي" وهو أحد أبناء الغردقة بتسليمه ترخيصًا لبيع الجرائد بعد 30 سنة، حيث إنه يعمل قرابة الـ18 ساعة يوميًا لبيع وتوزيع الصحف سيرًا على الأقدام. 

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن هذا حق كل مواطن شريف يسعى بجدية لكسب لقمة العيش، موضحًا أن حق هذا المواطن تأخر كثيرًا، مثله مثل حقوق العديد من أبناء وأهالي البحر الأحمر، التي يتابعها بنفسه بدقة وبشكل يومي خاصة ما يتعلق بتقسيمات الجمعيات، وأراضي الشباب وبدائل العشوائيات في مناطق زرزارة، وجبل العفش ومجاهد.. إلخ، لافتًا إلى أنه يتابع أيضًا تعليقات المواطنين وشكواهم من مستوى النظافة وعدم وصول الصرف الصحي لكل المناطق ويضعها بعين الإعتبار. 

وأشار، إلى أنه رغم الفترة الوجيزة التي تولى فيها المنصب إلا أن العمل يجري بشكل متوازن في كل مدن البحر الأحمر، موضحًا أن التأخير في توزيع الأراضي والوحدات السكنية سببه الدراسة المتأنية والدقيقة لتحديد المستحقين فقط إعمالًا لمبدأ المساواة في التوزيع، ولإنهاء بعض التداخلات في الأراضي التي تتبع جهات أخرى، لافتًا إلى وجود خطة لتنظيم زيارات مفاجئة للمناطق التي ورد منها شكاوى متعددة لرصد المخالفات على أرض الواقع ومحاسبة المقصرين، موضحًا أنه سيتم أيضًا مكافأة المتميزين وذلك وفقًا لمبدأ الثواب والعقاب الذي أسعى لإرساءه بالمحافظة، لأن هذا توجه عام للدولة.
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الكلمات المفتاحية

محافظ البحر الاحمر توزيع اراضي الشباب الفجر

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