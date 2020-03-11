Advertisements
Advertisements
Advertisements

وكيل "صحة المنوفية": تحليل كورونا الخاص بممرضة الباجور سلبي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:35 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
قال الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، إن نتيجة تحليل فيروس كورونا الذي تم إجراؤه للممرضة بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والتي تم احتجازها أول أمس الاثنين، بقسم العزل بمستشفى شبين الكوم، بعد الاشتباه في إصابتها بكورونا، جاء سلبي للفيروس.

وأكد في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الممرضة بصحة جيدة وسوف يتم اتخاذ إجراءات خروجها من المستشفى اليوم الأربعاء، لتعود لعملها بالمستشفى.

وكان الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم الاشتباه في ممرضة بمستشفى الباجور الاثنين الماضي، بإصابتها بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليها المتمثلة في البرد وارتفاع درجة حرارتها، وتم وضعها بغرفة العزل بالمستشفى وأخذ عينات منها لتحليلها.

وتم بعد ذلك تحويلها على مستشفى حميات شبين بنفس المحافظة، وتم حجزها بغرفة العزل وأخد العينات والمسحات منه وارسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، مشيرا أنها كانت تعمل لدى مستشفى خاص بمحافظة القاهرة قبل عملها بمستشفى الباجور، وتم أيضا عمل مسح لها وزميلاتها بالمستشفى الخاص وظهرت النتيجة سلبية.

وكما أكد وكيل صحة المنوفية، أنه تم تعقيم مستشفى الباجور بالكامل حفاظا على صحة العاملين والمرضى وتجنبا لانتشار العدوى.
Advertisements

أخبار تهمك

برشلونة يدرس صفقة تبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

منذ ساعة

عاجل.. بشرى سارة حول عدد المصابين بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 8 ساعات

أخر مستجدات إصابة حمدي فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة كبيرة في برشلونة بسبب عدم تجديد نجم الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

منذ 37 دقيقة

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن إجازة غدا للموظفين بسبب الطقس

منذ ساعتين

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 4 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

02:16 م

مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

02:47 م

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

02:03 م

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

11:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status