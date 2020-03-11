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"كان يعطس بشدة".. "الفجر" تكشف تفاصيل جديدة في واقعة التنمر بالشاب الصيني

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:51 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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كشف مصدر أمني، عن تفاصيل جديدة في واقعة التنمر على الشاب الصيني أعلى الطريق الدائري، حيث أكد أن الشاب كان واقفا أمام أحد الفنادق الشهيرة بالمعادي لاستيقاف إحدى السيارات لنقله. 

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أنه جاءت سيارة ملاكي استوقفها الشاب، وطلب منه أن يقله إلى منطقة العباسية لزيارة صديق له، ولاحظ الشاب نظرات الخوف في عين السواق له وكان يبدو عليه التوتر واشتد عندما قاما الشاب بخلع الكمامه من على وجهه وبدأ "بالعطس الشديد"، فقام السواق بإنزاله قبل توصيله بأعلى الدائري بالمعادي.

وتابع، أنه بعدها أسرع السائق إلى منزله في منطقة مصر القديمة وقام بتعقيم سيارته، وأن السائق يعمل بإحدى الفنادق الخاصة بالقاهرة ويعمل في مجال السياحة منذ 30 سنة ويدعى "ميمي".

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة القبض على السائق المتهم بالتنمر على الشاب الصيني أعلى دائرى المعادي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا، مقطع فيديو مصور أعلى الطريق الدائري بمنطقة المعادي، يرصد حالات مضايقة السائقين لشاب صيني حيث سخر منه البعض بقولهم: "كورونا كورونا"، ويظهر خلال الفيديو، سائق السيارة الملاكي، التابع لإحدى الشركات، وهو يضع على فمه منديل خوفًا من إصابته بفيروس كورونا، وبجواره سيارة أخرى يمارس قائدها أساليب المضايقة للشاب الصيني، من خلال الكلمات التي تدل على أنهم حاملو الفيروس وسبب انتشاره في العالم.
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الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر تنمر الشاب الصيني الدائري اخبار الحوادث

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