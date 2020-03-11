تزامنا مع انطلاق عطلة الربيع.. صدور بلاغ مروري

أصدرت وزارة الداخلية بلاغا مروريا عن إدارة شرطة المرور، تدعو فيه عموم المواطنين إلى الإلتزام بتطبيق القوانين لضمان سلامتهم المرورية، خاصة في هذه الفترة المتزامنة مع العطلة المدرسية.





وقد جاء نص البلاغ المروري، كالآتي





"بمناسبة انطلاق عطلة الرّبيع للسّنة الدّراسيّة 2019-2020، اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 إثر نهاية الدّروس، واعتبارا للكثافة المروريّة التي يمكن أن تشهدها حركة الجولان بعديد الطّرقات والمحاور الكبرى والسّاحات والفضاءءات التّجاريّة والتّرفيهيّة... تدعو إدارة شرطة المرور إلى الالتزام بتطبيق القانون والتّقيّد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السّلامة المروريّة وخاصّة منها : ضرورة استعمال حزام الأمان، و عدم الإفراط في السّرعة، و الامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة، و تجنّب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة، و عدم نقل ركّاب وسيلة غير معدّة للغرض".



