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تزامنا مع انطلاق عطلة الربيع.. صدور بلاغ مروري

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:16 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أصدرت وزارة الداخلية بلاغا مروريا عن إدارة شرطة المرور، تدعو فيه عموم المواطنين إلى الإلتزام بتطبيق القوانين لضمان سلامتهم المرورية، خاصة في هذه الفترة المتزامنة مع العطلة المدرسية.

وقد جاء نص البلاغ المروري، كالآتي

"بمناسبة انطلاق عطلة الرّبيع للسّنة الدّراسيّة 2019-2020، اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 إثر نهاية الدّروس، واعتبارا للكثافة المروريّة التي يمكن أن تشهدها حركة الجولان بعديد الطّرقات والمحاور الكبرى والسّاحات والفضاءءات التّجاريّة والتّرفيهيّة... تدعو إدارة شرطة المرور إلى الالتزام بتطبيق القانون والتّقيّد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السّلامة المروريّة وخاصّة منها : ضرورة استعمال حزام الأمان، وعدم الإفراط في السّرعة، والامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة، وتجنّب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة، وعدم نقل ركّاب وسيلة غير معدّة للغرض".

كما أضاف ذات البلاغ،  إدارة شرطة المرور تضع كلّ الامكانيّات البشريّة والماديّة اللاّزمة، لإرشاد ومساعدة مستعملي الطّريق، ويمكنهم عند الضّرورة الاتّصال على الرّقم التّالي : 71.343.201
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