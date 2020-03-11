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غدًا.. إجازة رسمية للبنوك بسبب سوء الأحوال الجوية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:22 م
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بوابة الفجر
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قرر البنك المركزى المصري تعطيل العمل في البنوك العاملة في السوق المصرية غدا، الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقع حسمبا أعلنت هيئة الأرصاد، على أن تعاود  البنوك ستعاود نشاطها اعتبارا من يوم الأحد المقبل بشكل طبيعي وفي مواعيدها الاعتيادية.

وقرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى خلال اجتماعه اليوم منح جميع العاملين بالدولة بالقطاعى العام والخاص وقطاع الأعمال إجازة رسمية مدفوعة الأجر بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة يومي الخميس والجمعة المقبلين.
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