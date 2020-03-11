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أحياء غرب القاهرة تستعد لمواجهة الطقس السيئ بتسليك البالوعات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:12 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسماعيل منطاوي
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وجه اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، رؤساء أحياء المنطقة، بالمتابعة المستمرة لصيانة البالوعات لموجهة موجة الطقس السيئ التي تجتاح البلاد خلال الأيام القادمة.

وقامت أحياء المنطقة الغربية، بتنفيذ العديد من الإجراءات الخاصة بتسليك البالوعات وصيانتها وتركيب أغطية لها، وشملت المناطق التالية:

حي منشأة ناصر: عمل بالوعات أمطار جديدة بطريق الأوتوستراد

حي الأزبكية: صيانة بالوعات الأمطار بميدان رمسيس.

حي وسط القاهرة :تركيب أغطية بالوعات جديدة بشارعى أمير الجيوش والمعز بالجمالية.

حي الوايلي: تطهير بالوعات الأمطار اسفل نفق الزعفران.

حي غرب: تطهير بالوعات الأمطار في شارع القصر العينى وميدان التحرير ونفق كمال الدين صلاح.


ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لنواب المناطق الأربعة، بضرورة قيام أحياء العاصمة بصيانة بالوعات الأمطار، وإنشاء بالوعات جديدة في أماكن تجمع مياه الأمطار.

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