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الأرصاد: طقس الغد لم تشهده مصر منذ عام 1994

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:11 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الهيئة أصدرت بيانا تحذيريا حول حالة عدم استقرار شديد في الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد.

وأضاف "شاهين"، خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء حول حالة الطقس غدًا، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع تساقط أمطار على القاهرة أكثر من 45 ملي، وأكثر من ذلك على السواحل الشمالية، تصل لحد السيول على جنوب البلاد ومناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن هذه الحالة طبيعية في هذا الوقت من العام، مع نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، منوهًا بأن حالة عدم الاستقرار حدثت في مصر من قبل عام 1994.
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الكلمات المفتاحية

مركز التحاليل طقس الخميس الأمطار الأرصاد

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