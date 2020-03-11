الأرصاد: طقس الغد لم تشهده مصر منذ عام 1994

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الهيئة أصدرت بيانا تحذيريا حول حالة عدم استقرار شديد في الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد.





وأضاف "شاهين"، خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء حول حالة الطقس غدًا، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع تساقط أمطار على القاهرة أكثر من 45 ملي، وأكثر من ذلك على السواحل الشمالية، تصل لحد السيول على جنوب البلاد ومناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



