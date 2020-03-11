كيف دعمت الدولة المصريين بالخارج خلال أزمة كورونا؟

لم تغفل الدولة المصرية، عن الاهتمام بأبنائها في الخارج خلال أزمة فيروس كورونا القاتل، حيث سعت وزارة الهجرة لحصر أعداد العالقين بسبب الفيروس، في ظل التنسيق مع سفارات الدول الأخرى لعودتهم إلى وطنهم، وعمل رحلات استثنائية مع تكثيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.





متابعة أزمة العالقين

تسعى السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث أزمة المصريين العالقين بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، والإجراءات والتدابير المتخذة من بعض الدول خلال الفترة الماضية لتقييد حركة المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى تلك الدول، في إطار مواجهة كورونا.





آلية تسجيل أسماء العالقين

نظرا لعدم وجود حصر فعلي بأعداد العالقين داخل مصر وخارجها بسبب أزمة فيروس كورونا، أطلقت وزارة الهجرة، آلية عبر موقعها الإلكتروني تتيح للمصريين العالقين بتسجيل أسمائهم وأرقام هواتفهم.





وقامت الوزارة، بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأزمة، كما قامت بتخصيص بريد إلكتروني ورقمين للتواصل عبر الواتس آب، بالإضافة إلى نموذج تسجيل عبر الإنترنت، وذلك لتلقي بيانات المواطنين العالقين بسبب الأزمة، موضحة: أن إجمالي عدد ما تلقته غرفة عمليات المتابعة من استفسارات وطلبات وشكاوى بلغ 1625 حالة.





وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن عدد الشكاوى والاستفسارات التي جاءت بشأن انتهاء الإقامة بلغ 151، وحالات انتهاء التأشيرة 172، وطلبات عودة للعمل بواقع 812 حالة، وطلبات التحاق بعائل 60 حالة، وطلبات عودة نهائية للوطن بواقع 75 حالة، وزيارة أو العودة للوطن بواقع 100 حالة، و58 استفسارا بشأن تحاليل PCR.

إعادة المصريين من السعودية في إطار التنسيق، بين وزارتي الهجرة والطيران، تم تخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من المملكة العربية السعودية، إذ أعلن وزير الطيران أن الرحلات تنطلق بداية من تاريخ 9 مارس حتى 24 مارس.