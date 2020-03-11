مجددًا.. أردوغان يهدد بعمل عسكري في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجددًا أن بلاده ستقوم بعمل عسكري كبير في إدلب إذا لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه

وأكد أردوغان، خلال كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، أن بلاده لن تتوانى عن القيام بعمل عسكري أكبر من سابقه في منطقة إدلب، بشمال غربي سوريا

وبحسب وكالة "رويترز"، أشار أردوغان، إلى أن وقف إطلاق النار في إدلب شهد انتهاكات بسيطة من قبل الجيش السوري والقوات الداعمة له، مضيفا أن الأولوية بالنسبة إلى بلاده هي سلامة 12 موقعا للمراقبة أقامتها في المنطقة.

وقال أردوغان، إن أنقرة لن تكتفي بالرد بالمثل على أصغر هجوم قد تتعرض له نقاط المراقبة التركية هذه "بل سترد بقوة أكبر، وسنوجه لهم ضربات قاسية في حال مخالفتهم لوعودهم"، داعيًا روسيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة حيال هذه المسألة.