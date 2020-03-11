"بالشعر الأببض".. هكذا أطلت سوسن بدر على جمهورها عبر "انستجرام"

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصيعلى موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "بدر" في هذه الصورة خاضعة لجلسة تصوير مرتدية بلوزة من اللون السكري، مع شال يجمع بين اللوني الأبيض مع البني وبه بعض التشجيرات والورود مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة وظهوره باللون الأبيض ووضعها لميكب يتناسب مع جمال بشرتها.



وكتبت "بدر" على هذه الصورة قائلة: صباح الخير، نفسي الربيع يبدأ حالا.



وتابعت مشيرة الى مصفف ااشعر الخاص بها قائلة: شعر شريف رمضان؛ وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: الجميلة دائما وأبدا، انتي الربيع كله أوقاتك كلها فل".



وفي سياق أخر قدمت "بدر" العديد من الأعمال الفنية منها زي الشمس، حبيب الله،الملك لير، الأب الروحي، جراند أوتيل، أبو العروسة،قط وفار، بخط اليد، خيط حرير.