Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيهاب جلال يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة أسوان

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة قائمة فريقه لمواجهة أسوان المقرر لها مساء غد الخميس ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة مصر المقاصة ٢١ وهم :-


محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دبش وحسني فتحي وأحمد محسن وعصام صبحي ومصطفى شبيطة وصلاح عاشور وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد كناريا وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي وعبد الله مجدي.
Advertisements

أخبار تهمك

رسالة كلوب للاعبي ليفربول قبل صدام أتلتيكو مدريد الناري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 15 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

بيان عاجل من الحكومة: الزموا بيوتكم لمدة يومين

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. 60 دقيقة تحسم تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعة

أخر مستجدات إصابة حمدي فتحي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

رونالدينيو يشارك في دوري السجون

منذ ساعتين و 13 دقيقة

صدمة كبيرة في برشلونة بسبب عدم تجديد نجم الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة حول عدد المصابين بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن إجازة غدا للموظفين بسبب الطقس

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

01:16 م

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

11:19 ص

إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري

01:42 م

عاجل.. الحكومة تعلن إجازة غدا للموظفين بسبب الطقس

01:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status