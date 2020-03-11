السجن 15 سنة لـ3 متهمين لاتجارهم في المخدرات بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، بالسجن 15 سنة لـ3 متهمين لاتجارهم في المخدرات.





صدر القرار بعضوية كل من المستشار طارق محمد حافظ والمستشار أيمن بديع لبيب وأمانة سر فايز بيومي القطعاني.





كانت القضية المقيدة برقم 31613 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا بتمكن ضباط القسم من ضبط 17 طربة حشيش بدائرة القسم.





وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول قيام كل من "ع.خ.ع" عاطل " والمدعوة "س.ح.م" عاملة بمدرسة والمدعو "م.س.ع" عامل بمزاولة نشاط إجرامي للاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش وعقب تقنين الإجراءات لاذ المتهم الأول بالفرار وبتفتيش المتهمة الثانية والمتهم الثالث عثر بحوزتهما على كيس بلاستيكي بداخلة 17 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.



