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تأجيل معرض "سيتي سكيب مصر 2020" بسبب كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:01 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلنت الشركة المنظمة للمعرض السنوي "سيتي سكيب مصر" في بيان اليوم الأربعاء، إنه تقرر تأجيل معرض "سيتي سكيب مصر2020" المتخصص في مجال العقارات، والذي كان من المقرر له أن ينعقد في الفترة بين 18 و21 مارس الجاري، وذلك إلى موعد جديد يتم تحديده لاحقا.

وأضافت شركة "إنفورما ماركتس"، أن هذا القرار جاء عملاً بمضمون إعلان الحكومة المصرية منع تنظيم الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة.

وذكرت الشركة: "إذ نتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19، والمستجدات ذات الصلة بالتعاون مع الجهات المعنية، نواصل في التنسيق مع المسؤولين لدى مركز مصر الدولي للمعارض ليكون سيتي سكيب مصر من أول الفعاليات التي سيستأنف إطلاقها في أقرب فرصة متاحة خلال 2020".

وقالت إنه رغم الإقبال "غير المسبوق" من قبل الجهات العارضة للمشاركة في دورة المعرض لهذا العام، فإن قرار تأجيل انعقاد المعرض ينبع من حرص الشركة على صحة وسلامة المشاركين والزوار وسط الأوضاع الصحية العالمية الراهنة.

وأكدت الشركة أن جميع المشاركات المسجلة ستبقى صالحة لغاية الموعد الجديد لانعقاد المعرض، ما يضمن الحفاظ على فرصة المشاركين للحضور في المعرض العقاري في موعده الجديد.
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