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حجز 240 كلغ من اللحوم الحمراء الغير صالحة للإستهلاك بزغوان
الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:55 م
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مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الثلاثاء 10 مارس 2020، عن تحقيق النتائج التالية:
أهم عمليّات الحجز:
- حجز 1400 قطعة ملابس مستعملة بولاية صفاقس.
- حجز 30 كلغ من العجين غير صالح للإستهلاك بولاية قفصة.
- حجز 240 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك بولاية زغوان.
في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 196 عملية حجز.
- تحرير 19 محضرا عدليّا.
- القيام بـ 89 عمليّة إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.
- حجز 06 درّاجات ناريّة غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.
- تنفيذ 04 قرارات بلديّة.
في المجال الصحي:
- تحرير 50 محضرا إقتصاديّا.
- تحرير 120 مخالفة صحية.
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