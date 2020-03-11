حجز 240 كلغ من اللحوم الحمراء الغير صالحة للإستهلاك بزغوان

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الثلاثاء 10 مارس 2020، عن تحقيق النتائج التالية:





أهم عمليّات الحجز:

- حجز 1400 قطعة ملابس مستعملة بولاية صفاقس.

- حجز 30 كلغ من العجين غير صالح للإستهلاك بولاية قفصة.

- حجز 240 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك بولاية زغوان.













في مجال الأمن العــــام:





- القيام بـ 196 عملية حجز.





- تحرير 19 محضرا عدليّا.





- القيام بـ 89 عمليّة إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.





- حجز 06 درّاجات ناريّة غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.





- تنفيذ 04 قرارات بلديّة.









في المجال الصحي:





- تحرير 50 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 120 مخالفة صحية.