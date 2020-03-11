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حجز 240 كلغ من اللحوم الحمراء الغير صالحة للإستهلاك بزغوان

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:55 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الثلاثاء 10 مارس 2020، عن تحقيق النتائج التالية:

 
أهم عمليّات الحجز:

- حجز 1400 قطعة ملابس مستعملة بولاية صفاقس.

- حجز 30 كلغ من العجين غير صالح للإستهلاك بولاية قفصة.

- حجز 240 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك بولاية زغوان.



في مجال الأمن العــــام: 

- القيام بـ 196 عملية حجز.

- تحرير 19 محضرا عدليّا.

- القيام بـ 89 عمليّة إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.

- حجز 06 درّاجات ناريّة غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.

- تنفيذ 04 قرارات بلديّة.

 

في المجال الصحي:

- تحرير 50 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 120 مخالفة صحية.
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