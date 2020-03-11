مفاجأة.. الشاب الصيني صاحب واقعة التنمر يعمل في هذا المكان

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على السائق المتهم بالتنمر على شاب صيني الجنسية، أعلى دائري المعادي.





وتبين أن هذا الشاب، أحد المهندسين الصينيين، العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، وليس طالبًا بالأزهر الشريف، كما أكد البعض.





كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو مصور أعلى الطريق الدائري بمنطقة المعادي، يرصد مضايقة السائق لشاب صينى.



