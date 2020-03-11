"بوست راس مامته".. زوجة علي ربيع تعلن عودتها له

أعلنت زوجة الفنان الكوميدي علي ربيع، إنهاء الخلافات بينهما، موضحة أنها اعتذرت لوالدته على الخلافات التي نشبت بينهما.









كتبت "ندى" من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام": "انهاردة البوست ده لكل الناس اللي بتحبني انا وعلي ومليكى وبيتمنوا لنا الخير وكانوا بيدعوا لنا زى ماانتم عارفين كان في خلافات اسرية بينا واحنا دلوقتي الحمد لله تخطينا كل الصعوبات دي لمصلحة بيتنا اولا واخيرا ورجعنا لبعض".









وتابعت: "كان ممكن نتخطاها من زمن اقصر لولا ان كان في صحافة شرسة ومواقع نشروا علي لساننا واكاذيب احنا الاتنين، النهاردة بقول لاي حد زعل مني حقك عليه والماما علي كمان حقك عليه انتي في مقام ماما ولو زعلتي من تصرفي ببوس راسك زي مامتي وغالية عندي زي ماما".



