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الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بتكريس زيت الميرون

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:54 م
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أرشيفية
أرشيفية
ماريان عيد
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تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بتكريس زيت الميرون بالكلية الاكليريكية بالمعادي، يوم الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٠، الساعة العاشرة صباحا.

حيث يترأس صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم اسحق، ومشاركة جميع الإباء المطارنة ولفيف من الكهنة والرهبان والراهبات وأبناء الكنيسة.

والكنيسة تدعو جميع الشعب القبطى للمشاركة فى هذه الاحتفالية واخذ البركة.

كما أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم اسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك وبطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، توصية بأن يكون يوم الجمعة الموافق ١٣ مارس الجاري، يوما للصلاة من اجل مرضى فيروس كورونا وكل المرضى، راجين من الرب الشفاء لكل المرضى، ولمن انتقل إلى السماء الرحمة والغفران، والتعزية لذويهم.

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