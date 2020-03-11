تعليق جميع الفعاليات الثقافية الفرنسية فى مصر بسبب كورونا

وذكر المعهد فى بيان اليوم الاثنين أنه سيتم فى ضوء ذلك تأجيل الأسبوع الثقافى الفرنسى الذى كان من المقرر إقامته خلال الفترة من 9 حتى 13 من شهر مارس الجارى، بقصر المانسترلى، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد فى وقت لاحق.





وكانت وزارة الثقافة قررت تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التى تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراء احترازى وقائى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حتى إشعار آخر، تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس.