إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري





كشف النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء عن مدة غياب نجم الفريق الأنجولي جيرالدو بعد قيامه بعمل أشعة على القدم بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مشاركته ضد فريق صن داونز بدوري أبطال إفريقيا.









وسيغب النجم الأنجولي عن النادي الأهلي لمدة أسبوعين، على أن يعود من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمباريات الرسمية بعد تعرضه لجزع في الكاحل.





وأجرى جيرالدو، أشعة في القاهرة فور وصول بعثة الفريق من جنوب إفريقيا صباح يوم الإثنين الماضي، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 9 ساعات.





وواصل جيرالدو تنفيذ برنامجه العلاجي، حيث أدى جلسة علاج طبيعي وأجرى الأشعة بعد وصوله مع بعثة الفريق من جنوب إفريقيا صباح يوم الإثنين الماضي.