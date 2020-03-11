صدور الأمر الحكومي المتعلق بالترفيع في منحة التأطير والبحث للأساتذة الجامعيين

صدر يوم الجمعة الماضي، بالعدد الاخير للرائد الرسمي، الامر الحكومي المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التأطير والبحث، المسندة لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي.





وتقدّر قيمة المنحة بـ1000 دينار لأستاذ التعليم العالي (باحث رئيس)، بـ1000 دينار و800 دينار للاستاذ المحاضر (باحث اول)، و650 للأستاذ المساعد (باحث)، و450 دينار للمساعد (باحث).



