شرطة مكة المكرمة تنفي العثور على مصابة صينية بفيروس "كورونا" في جدة

ذكرت شرطة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، أن الحالة التي باشرتها الدوريات الأمنية في جدة كانت لبلاغ عن مشاجرة وليست اكتشاف إصابة مقيمة صينية بفيروس كورونا.



وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه لا صحة لما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لمقيمة من الجنسية الصينية بمحافظة جدة.



وأضافت أن الحالة التي باشرتها الدوريات الأمنية الليلة الماضية كانت لبلاغ عن مشاجرة بين مقيم ومقيمة من الجنسية الصينية نتيجة خلاف داخل إحدى المحلات التجارية، نتج عنها إصابة المقيم ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.



وتعتبر مديرية الأمن العام السعودي، هي أحد المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الجريمة وحماية المقدسات ومكافحة الإرهاب وتأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تامٍ.



ويمتلك الأمن العام السعودي، رسالة وهي تحقيق المحافظة على النظام العام وتوفير التغطية الأمنية لكافة المواقع على أراضي المملكة العربية السعودية وسفاراتها في الخارج وحماية المقدسات وأرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين ومنع وقمع الجريمة قبل وقوعها والقبض على مرتكبيها عند وقوعها لتقديمهم للعدالة باستخدام الوسائل النظامية والفنية ودعم وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق السلامة المرورية وتأهيل منسوبيه على استخدام أحدث التقنيات وأفضل الأساليب لأداء مهامه الرئيسية وتطوير كافة الخدمات الأمنية.



ومن أهداف المديرية:

حفظ النظام العام وصيانته ومنع الجريمة قبل وقوعها.

الحد من نسبة ارتفاع الجرائم الفردية والمنظمة والسيطرة عليها.

تحقيق التغطية الأمنية الملائمة لمواجهة الجريمة داخل حدود المملكة على أراضيها.

ضبط مرتكبي الجرائم الفردية والمنظمة وتسليمهم للعدالة.

مكافحة العمليات الإرهابية بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية وقمع أعمال الشغب والتمرد والفوضى في المناسبات وتحقيق استتباب الأمن والقبض على مرتكبي ومنظمي هذه الأعمال وتوفير الحماية لسفارات السعودية في الخارج.

حماية الأرواح على الطرق العامة ورفع مستوى السلامة المرورية.

ضمان أمن الحج والعمرة بمشاركة الأجهزة الحكومية الأخرى بما يحقق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.

ضمان الحقوق الخاصة والعامة ومساندة القضاء في هذا الجانب.

