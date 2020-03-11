سلسلة كتاب اليوم الثقافية تصدر عددا جديدا عن أهمية القوة الناعمة

أصدرت سلسلة "كتاب اليوم" الثقافية، عددا جديدا بعنوان "القوة الناعمة الكنز المصرى"، التى من تأليف الكاتب الصحفى محمد سيد ريان.





وتتحدث سلسلة "كتاب اليوم" عن أهمية القوة الناعمة وتأثيرها على المجتمعات، ويؤكد أنه لا توجد دولة لديها ما تملكه مصر من مقومات للقوة الناعمة على مدار تاريخها.





ويشير المؤلف إلى أن هناك نقطة مهمة أيضا وهى الأديان فقد كانت مصر ملتقى للأديان السماوية الثلاثة "اليهودية والمسيحية والإسلام"، وعاش أهلها فيها لفترات طويلة في تسامح وتواصل حضارى، كما يلعب الأزهر دورا مهما بوصفه مركز الإشعاع الإسلامي في المنطقة، لنشر الدين الصحيح بعيدا عن التطرف.





وتناول المؤلف رموز القوة الناعمة فى مصر سواء فى السياسة أو الأدب والفن والرياضة والثقافة، ومنهم توفيق الحكيم، والعقاد، ونجيب محفوظ، ويوسف شاهين، والأبنودى، وصلاح جاهين، وفى الرياضة محمد صلاح، وفى الطب مجدى يعقوب، وفى العلم أحمد زويل.





كما يشير المؤلف إلى العلم والعلماء باعتبارهم أدوات القوة الناعمة المصرية، فعلى سبيل المثال الدكتور علي مشرفة الملقب بـ "أينشتاين" العرب وسميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى السيد الذى يعد من أفضل عشرة علماء فى الكيمياء على مستوى العالم.



