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"أرامكو" تعلق على صورة عامل أداة التعقيم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:28 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعربت شركة «أرامكو السعودية» عن استيائها الشديد بعد ظهور صورة لأحد العاملين لديها مرتديًا عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، وتوعدت باتخاذ إجراءات صارمة لعدم تكرار هذا العمل.

وقالت الشركة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" على حسابها الخاص: «إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتديًا ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تود (أرامكو السعودية) أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أُريد به تأكيد أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة».

وأضافت في تغريدة أخرى: «قد قامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره، مؤكدة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل».

شركة النفط "أرامكو"
هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.

وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقًا لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.

فيما رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.
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الكلمات المفتاحية

عامل تعقيم النفط أرامكو

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