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النقل توعي بمخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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أطلقت وزارة النقل حملة "معًا لسكك حديد آمنة..سلامتك تهمنا" للتوعية بمخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة والتي تعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما تتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات. 

وأضافت الوزراة: أن إصلاحها يتم من الميزانية المالية للسكك الحديدية، ما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الجديدة التي تساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. 

وجاءت الحملة للتوعية الشاملة من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم، وعلى الملكية العامة للدولة ممثلة في مرفق السكة الحديد.
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وزارة النقل رشق القطارات بالحجارة القطارات الفجر السكة الحديد

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