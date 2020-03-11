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مصرع طالبين في حادثين دهس "قطار وسيارة" بالبحيرة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:20 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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لقى طالب مصرعه نتيجة اصطدام قطار به أمام مدرسة كوم امبو التابعة لدائرة مركز أبو المطامير، كما لقيت طالبة مصرعها إثر اصطدام سيارة بها في أثناء عبورها الطريق أمام قرية حفص مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

البداية كانت بتلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوصول طالب بالصف الثالث الإعدادي لمستشفى أبو المطامير العام جثة هامدة إثر اصطدام قطار به.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وبالفحص تبين مصرع "ب. ع. ق" طالب بالصف الثالث الإعدادي ومقيم بقرية الرابعة التابعة لدائرة المركز في أثناء العبور من مزلقان غير شرعى صدمه القطار، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور من مستشفى حوش عيسى المركزى بوقوع حادث سير اثر تصادم سيارة نقل بطفلة بطريق حوش عيسى دمنهور أمام قرية حفص.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع "حبيبة ج. ش" 10 سنوات، مقيمه بعزبة فرغلى حفص دمنهور، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

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