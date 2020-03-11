عاجل.. الحكومة تعلن إجازة غدا للموظفين بسبب الطقس

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، أن مجلس الوزراء، قرر منح إجازة غدًا للعاملين بالقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال بسبب توقعات الطقس السيئ.



وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن "مدبولي" قرر تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل، لسوء الأحوال الجوية.



وأضاف هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كل التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.



وأوضح المتحدث الرسمي، أن تقرير الارصاد أفاد بأنه من المتوقع سقوط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد.



كما تنشط الرياح على أغلب الانحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مناشدًا المواطنين توخى الحذر فى ظل هذه الأجواء غير الطبيعية.

