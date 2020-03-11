تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان

أعنلت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الأربعاء، تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بينما ارتفع عدد المصابين في البلاد إلى 59 شخصًا، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

وسجلت السلطات الصحية في لبنان، أمس أول حالة وفاة بفيروس كورونا، بينما سجلت ثماني إصابات جديدة.

وأشارت "الوكالة الوطنية للإعلام"، عبر حسابها على موقع تويتر، إلى أن أربع إصابات سجلت في سيدة المعونات، وأربع إصابات أخرى سجلت في مستشفى اوتيل ديو.

ورفعت هذه الإصابات إجمالي المصابين بالفيروس في لبنان حتى الآن إلى 59 إصابة.

وكانت بلدية العاصمة اللبنانية بيروت، أعلنت إغلاق الحدائق العامة، تحسبا لتوسع وانتشار فيروس "كورونا" الجديد.