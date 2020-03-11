"الاستشعار عن بعد" تكشف تفاصيل ما سيحدث في طقس الأيام المقبلة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إننا سنشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من غدًا الخميس وتستمر حتى السبت المقبل تتمثل في تساقط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة وتمتد لمدن القناة، وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.



وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة يصل لحد العاصفة على جنوب البلاد ومناطق من جنوب سيناء، مما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، مناشدة المواطنين القيادة بهدوء على الطرق أثناء الرياح والأمطار، مع التأكد من عمل مساحات السيارات، معقبة: "لو مفيش حاجة ضرورية يفضل عدم السفر على الطرق؛ لتقليل الكثافات المرورية والسماح للأجهزة المعنية بسحب المياه".



ونوهت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، بأنه اعتبارًا من الجمعة سنشهد انخفاض في درجات الحرارة لتصبح أقل من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام بـ 3-4 درجات لتصل درجة الحرارة لـ 17 درجة على القاهرة، محذرة من تخفيف الملابس الشتوية، متوقعة تحسن تام الأحوال الجوية لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية وهدوء سرعات الرياح مع انعدام فرص تساقط الامطار اعتبارًا من الأحد المقبل.

