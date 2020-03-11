إسعاف قنا: طوارئ 24 ساعة تحسبًا لحالة الطقس السيء

أعلن الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، رفع حالة الطوارئ ونشر سيارات الإسعاف على الطرق الصحراوية والزراعية، لتمشيط الطرق طوال الـ24 ساعة، تحسبًا لوقوع أي أمر طارئ بسبب سوء الأحوال الجوية.





وأضاف مدير مرفق الإسعاف في تصريحات إلى "الفجر"، أنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتغيرات المناخية، وتجهيز سيارات الإسعاف، بها كافة الاستعدادات والأدوية، وجاهزة للتحرك إلى أي منطقة بالمحافظة في حال حدوث أزمة، كما توجد غرفة عمليات مصغرة إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية لتقديم تقرير يومي ومتابعة أي تغيرات مناخية.



