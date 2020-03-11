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أيقونات نادرة.. الشباب يتعرفون على معالم دير جبل الطير وكنيسة العذراء

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:05 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبلت منطقة آثار دير السيده العذراء مريم جبل الطير سمالوط اليوم الأربعاء، وفدا من وزارة الشباب والرياضة في إطار خطة الدولة لرفع الوعي الأثري لدى جموع المواطنين.

واصطحب مينا ميلاد مفتش آثار الوفي جولة بالدير حيث استمعوا لشرح حول مسميات الدير حيث يشتهر بثلاثة أسماء وهي جبل الطير ودير البكرة ودير جبل الكف.

وأضاف ميلاد، أن الكنيسة الأثرية أنشأتها الملكة هيلانة أم الملك قسطنطين عام 328م، وأهم ما يميز الكنيسة مجموعة من الأيقونات الأثرية.

وهي أيقونة السيدة العذراء وأيقونة القديسة دميانة والأربعين عذراء، وأيقونة مار جرجس وهو يصارع التنين وإحدى هذه الأيقونات من رسم الفنان أنسطاس الرومي.

واستمتع الشباب بالجولة وأبدوا إعجابهم بالمكان وطرحوا عدد من الاسئلة التي أجاب عنها فريق عمل الدير من شباب الأثريين.

وكان أبرز التساؤلات حول سبب مجئ العائلة المقدسة إلى مصر واتخاذهم من الكنيسة مخبأ لهم، كما وجه عدد من الشباب الأسئلة حول بعض الطقوس الكنسية وخصيصًا وأن الكنيسة تتميز بحوض تعميد نادر فهو محفور داخل أحد الأعمدة الأثرية، وفي نهاية الجولة وعد الشباب بتكرار الزيارة.
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الكلمات المفتاحية

كنيسة العذراء دير جبل الطير الاماكن الاثرية

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