أيقونات نادرة.. الشباب يتعرفون على معالم دير جبل الطير وكنيسة العذراء

استقبلت منطقة آثار دير السيده العذراء مريم جبل الطير سمالوط اليوم الأربعاء، وفدا من وزارة الشباب والرياضة في إطار خطة الدولة لرفع الوعي الأثري لدى جموع المواطنين.





واصطحب مينا ميلاد مفتش آثار الوفي جولة بالدير حيث استمعوا لشرح حول مسميات الدير حيث يشتهر بثلاثة أسماء وهي جبل الطير ودير البكرة ودير جبل الكف.





وأضاف ميلاد، أن الكنيسة الأثرية أنشأتها الملكة هيلانة أم الملك قسطنطين عام 328م، وأهم ما يميز الكنيسة مجموعة من الأيقونات الأثرية.





وهي أيقونة السيدة العذراء وأيقونة القديسة دميانة والأربعين عذراء، وأيقونة مار جرجس وهو يصارع التنين وإحدى هذه الأيقونات من رسم الفنان أنسطاس الرومي.





واستمتع الشباب بالجولة وأبدوا إعجابهم بالمكان وطرحوا عدد من الاسئلة التي أجاب عنها فريق عمل الدير من شباب الأثريين.



