بسبب الإحتجاجات.. عدد من محطات 'اللواج' تعطل الحركية

أكّدت الغرفة النّقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة 'لواج'، أن الإضراب المقرّر اليوم مازال قائما، حيث أوضح رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة اللواج فوزي علوي، أنّ هذا الإضراب يأتي على خلفية عدم التوصل إلى حلّ بخصوص إشكالية الارتفاع المبالغ فيه في معاليم التأمين، رغم الاتصال بالجامعة التونسية لشركات التأمين والهيئة العامة للتأمين.





وفي المقابل، أعلن الاتحاد التونسي لسيارات الأجرة 'اللواج' في بلاغ، كافة منخرطيه ونزولا عند رغبة الكثير منهم بعدم المشاركة في الإضراب المبرمج اليوم، مؤكدا أنه يترك الخيار للمهنيين حتى لا يلزمَ أحدا.





وفي الإطار ذاته، لم يتمكّن عدد من المسافرين بولاية تطاوين من التنقل إلى ولايات مجاورة لقضاء شؤونهم بسبب إضراب سيارات 'اللواج'، وسط تواصل احتجاجات سائقي حافلات وكالة تطاوين للنقل.





وفي القيروان، حالة من الاحتقان والتوتر في صفوف السواق وأصحاب الرخص، الذين تجمعوا بالمحطة بالقيروان مع تسجيل شلل تام في حركة النقل، وتوافد عدد هام من المسافرين أغلبهم من الطلبة والموظفين.