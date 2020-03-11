Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب الإحتجاجات.. عدد من محطات 'اللواج' تعطل الحركية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:54 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مروى الجلاصي
Advertisements
أكّدت الغرفة النّقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة 'لواج'، أن الإضراب المقرّر اليوم مازال قائما، حيث أوضح رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة اللواج فوزي علوي، أنّ هذا الإضراب يأتي على خلفية عدم التوصل إلى حلّ بخصوص إشكالية الارتفاع المبالغ فيه في معاليم التأمين، رغم الاتصال بالجامعة التونسية لشركات التأمين والهيئة العامة للتأمين.

وفي المقابل، أعلن الاتحاد التونسي لسيارات الأجرة 'اللواج' في بلاغ، كافة منخرطيه ونزولا عند رغبة الكثير منهم بعدم المشاركة في الإضراب المبرمج اليوم، مؤكدا أنه يترك الخيار للمهنيين حتى لا يلزمَ أحدا.

وفي الإطار ذاته، لم يتمكّن عدد من المسافرين بولاية تطاوين من التنقل إلى ولايات مجاورة لقضاء شؤونهم بسبب إضراب سيارات 'اللواج'، وسط تواصل احتجاجات سائقي حافلات وكالة تطاوين للنقل.

وفي القيروان، حالة من الاحتقان والتوتر في صفوف السواق وأصحاب الرخص، الذين تجمعوا بالمحطة بالقيروان مع تسجيل شلل تام في حركة النقل، وتوافد عدد هام من المسافرين أغلبهم من الطلبة والموظفين.
Advertisements

أخبار تهمك

رونالدينيو يشارك في دوري السجون

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة كبرى بين ميسي وكيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن إجازة غدا للموظفين بسبب الطقس

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ نصف ساعة

"ربنا يعدي اليوم بدون خسائر".. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

رسالة كلوب للاعبي ليفربول قبل صدام أتلتيكو مدريد الناري

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الحكومة: الزموا بيوتكم لمدة يومين

منذ ساعة و نصف

صدمة كبيرة في برشلونة بسبب عدم تجديد نجم الفريق

منذ نصف ساعة

أخر مستجدات إصابة حمدي فتحي

منذ أقل من ساعتين

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ ساعتين و 27 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

11:19 ص

عاجل.. الحكومة تعلن إجازة غدا للموظفين بسبب الطقس

01:20 م

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

07:07 ص

أخر مستجدات إصابة حمدي فتحي

11:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status