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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:56 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 11/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || تحطم مقاتلة باكستانية في إسلام أباد ومقتل الطيار

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية من طراز F-16، اليوم الأربعاء، في موقع عرض عسكري في العاصمة إسلام آباد، مما أسفر عن مقتل الطيار بينما كان يتدرب في معرض جوي في يوم استقلال باكستان، حسبما ذكرت القوات الجوية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || عاجل.. إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أصيبت وزير الصحة البريطانية نادين دوريس، بفيروس كورونا المستجد، كما أفادت "بي بي سي عربية" في خبر عاجل.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || فيروس كورونا يصل خامنئي
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
قررت منظمة التجارة العالمية، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق كل اجتماعاتها بعد إصابة موظف بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.
 
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الكلمات المفتاحية

فيروس كوررونا خامنئي الصحة البريطانية إيران

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