أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 11/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || تحطم مقاتلة باكستانية في إسلام أباد ومقتل الطيار



تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية من طراز F-16، اليوم الأربعاء، في موقع عرض عسكري في العاصمة إسلام آباد، مما أسفر عن مقتل الطيار بينما كان يتدرب في معرض جوي في يوم استقلال باكستان، حسبما ذكرت القوات الجوية.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || عاجل.. إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا

أصيبت وزير الصحة البريطانية نادين دوريس، بفيروس كورونا المستجد، كما أفادت "بي بي سي عربية" في خبر عاجل.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || فيروس كورونا يصل خامنئي