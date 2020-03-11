انطلاق اجتماع الحكومة.. وترقب لقرارات تتعلق بأزمة الكورونا

يعقد عدد من الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع إعلان عدد من القرارات المتعلقة بتطورات الأحوال الجوية، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





كان مجلس الوزراء، ناشد المواطنين عدم الخروج من المنزل يومي الخميس والجمعة المُقبلين، إلا للضرورة القصوى، نتيجة للطقس السئ غير المسبوق.





وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري، وحتى السبت 14 من نفس الشهر.



