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انطلاق اجتماع الحكومة.. وترقب لقرارات تتعلق بأزمة الكورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:54 م
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رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
الفجر.. متابعات
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يعقد عدد من الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع إعلان عدد من القرارات المتعلقة بتطورات الأحوال الجوية، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كان مجلس الوزراء، ناشد المواطنين عدم الخروج من المنزل يومي الخميس والجمعة المُقبلين، إلا للضرورة القصوى، نتيجة للطقس السئ غير المسبوق.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري، وحتى السبت 14 من نفس الشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن تقرير الارصاد أفاد بأنه من المتوقع سقوط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجة البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حدالسيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد.
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الكورونا الفجر الاجراءات الاحترازية احترازية اجتماع الحكومة

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