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طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:45 م
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بوابة الفجر
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ننشر لكم طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل بخطوات بسيطة؛ حيث يمكنك تحضيرها في مطبخك بسهولة.

طريقة عمل عجينة البيتزا
2.5 كوب دقيق
ربع فنجان زيت زيتون
ملعقتان لبن بودرة
نصف ملعقة سكر
نصف ملعقة ملح
خميرة بيرة
كوب ماء دافئ
ماء للعجن

طريقة تحضير عجينة البيتزا
احضرى وعاء عميق، ضعى فيه الدقيق والحليب والزيت والملح وقلبى جيدًا.

احضرى كوب ماء دافئ وضعى فيه الخميرة البيشرة ونصف ملعقة السكر واحذرى أن يكون الماء ساخن أو حتى قريب من السخونة، وقلبيهم جيدًا.

ضعى الماء بالخميرة على الدقيق واعجنى جيدًا.

ضيفى كميات بسيطة من الماء حتى تساعدك على العجن وتحصلين على قوام متجانس.

اتركى العجين تخمر فى مكان دافئ لمدة ساعة.

وقومى بفرد العجين فى صينية البيتزا أولًا واتركيها ترتاح لمدة نصف ساعة آخرى، وبعدها قومى بوضع صوص البيتزا والحشوة التى ترغبين فيها.
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