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هكذا يمكنك حماية طفلك من أضرار العاصفة الترابية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:37 م
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بوابة الفجر
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تشهد البلاد عاصفة ترابية شديدة تؤثر على صحة المواطنين تبدأ غدا وتستمر حتى السبت المقبل، وتعرض الأطفال لهذه الأجواء السيئة يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الصدر وغيرها من أمراض الجيوب الأنفية، وللوقاية من هذه التأثيرات وللحفاظ على صحة الأطفال وحمايتهم من العاصفة الترابية الشديدة نقدم بعض النصائح للأمهات:

1- يجب أن يرتدى الطفل الكمامة، حتى تحافظ الأم على جهازه المناعي من التعرض للأتربة وعدم العدوى من بعض الأمراض.

2- يجب على الأم أن تنصح طفلها أثناء تواجده في المدرسة، بعدم الخروج خارج الفصل، حتى لا يكون عرضة لحدوث أي مضاعفات أي لا يذهب "للحوش".

3- يجب على الأم أن تتحكم فى إغلاق جميع النوافذ حتى لا تدخل الأتربة، وفى حالة وجود إحدى النوافذ التى تساعد على دخول الأتربة عليها أن تقوم بوضح قطعة من القماش المبللة، حتى لا تدخل الأتربة إلى المنزل.

4- الاهتمام بنظافة الأسطح والأرضيات من الأتربة.

5- وعند تعرض الطفل للاحمرار فى العين أو كحة، ينصح بالرجوع إلى الطبيب حتى يتمكن من التشخيص الصحيح وإعطائه الدواء الملائم لحالته الصحية.

6- وبعد الانتهاء من تلك العاصفة الترابية، يجب التنظيف الجيد للمنزل، وذلك للتخلص من آثار تلك الأتربة عن طريق تنظيف وغسيل السجاد والموكيت والستائر.
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عاصفة ترابية درجات الحرارة العاصفة الترابية الطفل الاطفال

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