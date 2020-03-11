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خلال 24 ساعة.. ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:37 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تكثف أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

قامت الوزارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 1314 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

أسفرت الجهود في الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط 1004 قضية تموينية متنوعة، ضبط خلالها: "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية".

بينما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 12126 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

أسفرت جهودها في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائي لنهر النيل، حماية منافع الري والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضي الزراعية، ملاحة داخلية، عن ضبط 285 قضية متنوعة.
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وزارة الدخلية شرطة التموين بوابة الفجر الفجر

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