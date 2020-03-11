أول صور من داخل الطائرات المصرية أثناء التعقيم ضد كورونا

تكثف المطارات المصرية بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والسكان إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم بشكل كبير، تشمل مداخل ومخارج صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وأماكن الإنتظار الخاصة بالركاب والمستقبلين والمودعين ودورات المياه.





من جانبها تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بتعقيم طائراتها بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لمصر للطيران، التي شملت: قمرة القيادة، ومقصورة الركاب، والممرات، والمقاعد، ودورات المياة، ومخازن الطائرة، بالإضافة إلى جسم الطائرات من الخارج كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.





من جانبه، صرح الطيار محمد منار: أن المطارات المصرية قامت بإتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية في أعمال التطهير والتعقيم بشكل مستمر لمختلف المرافق التابعة للمطارات، باستخدام مواد تعقيم وتنظيف معتمدة عالميًا ووفقًا لأعلي المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على صحة الركاب والعاملين بالمطارات.





وأشار أن هناك تنسيق فعال ومستمر بين وزارة الصحة والسكان من خلال إدارات الحجر الصحي والطب الوقائي لضمان الالتزام بالتدقيق الطبي لجميع الركاب، وتحرير كروت المراقبة الصحية من الركاب القادمين من الدول التي انتشر بها الفيروس والمتضمنة البيانات الكاملة للركاب، للمتابعة المستمرة له خلال 14 يوما من تاريخ الوصول إلى مصر.





يذكر أن المطارات المصرية قامت بنشر ملصقات للتوعية بطرق الوقاية من كورونا والارشادات العامة للحماية من الفيروس.

