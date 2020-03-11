بلقيس لـ"الفجر الفني": "كورونا" أوقف جميع حفلاتي الغنائية.. واحذروا

أعلنت الفنانة اليمنية بلقيس، توقف جميع الحفلات الغنائية التي كان تستعد لاقامتها خلال هذه الفترة.



وكشفت بلقيس، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، سبب الالغاء قائلة: "كنت استعد لمجموعة حفلات كثيره جدًا غنائية ضخمه ولكن توقفت بسبب موضوع فيروس كورونا الذي أثر سلبيًا على جميع المجلات الفنية والغير الفنية".



وأضافت: "ولكن هناك مجموعة كبيره آخرى من الحفلات التي استعد لاقامتها بمختلف البلدان العربية وساعلن عنها فور الإنتهاء من هذا الفيروس الخطير".



وتابعت: "اتمنى من الجميع توخي الحذر والحفاظ على نفسه وأبنائه من هذا الفيروس الخطير المميت وأسال الله أن ينجينا جميعًا منه وينتهي هذا البلاء من جميع الدول".



يذكر أن آخر أعمال بلقيس، أغنية "أرجوك"، التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يويتوب".