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المقاولون ضد طلائع الجيش 1/1 في الدوري المصري | ملخص واهداف المباراة (فيديو)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:30 م
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المقاولون ضد طلائع الجيش
المقاولون ضد طلائع الجيش
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المقاولون ضد طلائع الجيش 1/1 في الدوري المصري

انتهت مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش بالتعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء، على ستاد "عثمان أحمد عثمان" بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري موسم 2020/2019.

اهداف مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش في الدوري
افتتح المقاولون العرب التسجيل في الدقيقة 10 من الوقت بدلًا من الضائع عن طريق سيف الدين الجزيري من ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو الـVAR، لينتهي الشوط الأول من مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش بنتيجة 0/1 لذئاب الجبل.

وفي الشوط الثاني، أدرك محمد ناصف هدف التعادل لفريقه طلائع الجيش في الدقيقة 84 من ضربة جزاء أيضًا احتسبها حكم اللقاء بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو الـVAR، لتنتهي مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش بالتعادل الإيجابي 1/1.

وبهذه النتيجة، رفع المقاولون العرب رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

تشكيل مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش في الدوري

وبدأ المقاولون المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.       

خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فادي نجاح - حسن الشامي.

خط الوسط: إبراهيم صلاح - محمد مجلي - معروف يوسف.

خط الهجوم: لويس إدواردو - سيف الدين الجزيري - شكري نجيب.

وبدأ طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: خالد سرحان - عمرو نجيب - محمد سمير - محمد ناصف.

خط الوسط: كيفن موهير - مهند مصطفى - أحمد السيد - كريم طارق - عمار حمدي.

خط الهجوم: عمرو جمال.

بالفيديو.. ملخص واهداف مباراة المقاولون ضد طلائع الجيش في الدوري

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