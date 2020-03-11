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مسلسل "الخطايا العشر" تنبأ بفيروس كورونا منذ عامين
الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:18 م
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الفجر الفنى
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نشر الفنان الكويتي عبد الله بو شهري، عبر حسابه الشخصي بتطبيق "سناب شات" من داخل الحجر الطبي وهو يتحدث عن مسلسله "الخطايا العشر" الذي قدمه قبل عامين وتنبأت أحداثه بفيروس كورونا، وجسد شخصية الدكتور ابراهيم فيه.
وقال الفنان الكويتي: "تناول المسلسل الحديث عن مدينة انتشر فيها فيروس قاتل وهو ما اضطر الدول المجاورة لإرسال طواقم طبية للمساعدة".
واضاف: "تفعيل الحجر الصحي على المدينة وتطويقها بجيش منعًا للدخول والخروج منها، مبينًا أن هناك مشاهد في هذا المسلسل تتشابه مع ما حدث في مدينة ميلان الإيطالية ومحاوطة الجيش لها خوفًا من انتشار ”كورونا".
وتابع: "ما يجعلنا نضحك بالموضوع أن المسلسل عندما عُرض قبل عامين ودشن ناس علي السوشيال ميديا يقولون عبد الله رايح مدينه فيها فيروس.. لا يبه تكلموا عن الواقع، الحين اطلع أقلهم أن نفس الأحداث تصير.. الله يسهل الأمور ونلاقي علاج حق المرض، وأتمنى ما تكون نهاية ولا واحد فينا نفس نهاية الدكتور إبراهيم في المسلسل".
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