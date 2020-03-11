مسلسل "الخطايا العشر" تنبأ بفيروس كورونا منذ عامين

نشر الفنان الكويتي عبد الله بو شهري، عبر حسابه الشخصي بتطبيق "سناب شات" من داخل الحجر الطبي وهو يتحدث عن مسلسله "الخطايا العشر" الذي قدمه قبل عامين وتنبأت أحداثه بفيروس كورونا، وجسد شخصية الدكتور ابراهيم فيه.





وقال الفنان الكويتي: "تناول المسلسل الحديث عن مدينة انتشر فيها فيروس قاتل وهو ما اضطر الدول المجاورة لإرسال طواقم طبية للمساعدة".

واضاف: "تفعيل الحجر الصحي على المدينة وتطويقها بجيش منعًا للدخول والخروج منها، مبينًا أن هناك مشاهد في هذا المسلسل تتشابه مع ما حدث في مدينة ميلان الإيطالية ومحاوطة الجيش لها خوفًا من انتشار ”كورونا".



