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نقابة الأطباء تهنئ الناجحين في الزمالة المصرية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:29 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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هنأت النقابة العاملة للأطباء، جميع الأطباء الذين نجحوا في الزمالة المصرية، وتمنت لهم التوفيق الدائم.

وكانت خاطبت النقابة العامة للأطباء، الاثنين الماضي، الدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية، بخصوص نتائج امتحانات الجزء الثالث للدارسين بالزمالة المصرية، التي بدأت بتاريخ 16 نوفمبر 2019، وانتهت أعمال الامتحانات وتقييم الممتحنين بها.

وأوضحت نقابة الأطباء، في بيان، أنه على الرغم من انتهاء أعمال هذه الامتحانات والانتهاء من رصد الدرجات لجميع التخصصات، فإن نتيجة هذا الامتحان لم يتم إعلانها حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر بين أعمال الامتحان حتى الآن، دون وجود سبب معلن لهذا التأخير، حيث إنه من المعتاد أن يتم رصد نتيجة هذه الامتحانات العملية والشفهية فى نفس يوم إجرائها.

كما أكدت النقابة العامة للأطباء، على أنه يتم حاليا التقدم لحركة الترقيات الفنية بوزارة الصحة، مما يهدد الأطباء الذين لم تظهر نتيجتهم حتى الآن بالزمالة بعدم تمكنهم من التقديم بحركة الترقيات، مما يمثل ضررا بالغا لهم.

وطالبت نقابة الأطباء، بسرعة إعلان نتيجة الجزء الثالث من الزمالة المصرية حتى لا يضار الأطباء من تأخير إعلان النتائج.

وخاطبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة، والزمالة المصرية، بداية العام الحالى، لمطالبتهم بسرعة الإعلان عن حركة الزمالة لدفعة سبتمبر 2019، والتى تأخر إعلانها، بعد تلقيها شكاوى من أطباء الدفعات الأقدم من دفعة تكليف سبتمبر 2019 شكاوى عديدة خاصة بتأخر الإعلان عن حركة الزمالة التى كان من المعتاد أن يتم الإعلان عنها فى شهر ديسمبر، مطالبه الزمالة بالاستمرار فى الإعلان عن حركتيها العاديتين مرتين كل عام، خلال شهرى "ديسمبر ويونيو"، لاستيعاب 3000 طبيب في مجموع الحركتين في تنسيق مستقل لبرنامج الزمالة المربوط بالتكليف.
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الفجر الزمالة المصرية الاطباء

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