تأجيل معرض نيويورك للسيارات إلى شهر أغسطس بسبب انتشار فيروس كورونا

يعد معرض نيويورك الدولي للسيارات آخر حدث كبير يتم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي كان من المفترض أن يتم افتتاحه في 8 و 9 أبريل وللجمهور من 10 أبريل إلى 19 ، لكن المنظمين أعلنوا أمس الثلاثاء أنهم يهدفون الآن إلى تنظيم الحدث في شهر أغسطس القادم.





قال مارك شينبرج، رئيس جمعية الوكلاء التي تدير المعرض، في بيان "إننا نتخذ هذه الخطوة الاستثنائية للمساعدة في حماية الحاضرين والعارضين وجميع المشاركين من فيروس كورونا".





وتأتي هذه الأخبار بعد أن صرح حاكم نيويورك أندرو كومو يوم الثلاثاء أن 173 شخصًا من جميع أنحاء الولاية مصابون بالفيروس، من المحتمل أن يرتفع هذا الرقم.





يعتبر معرض نيويورك الدولي للسيارات ثالث معرض سيارات كبير يتم إلغاؤه بعد أن بدأ فيروس كورونا في الانتشار من الصين إلى بلدان أخرى، حيث أجلت الصين معرض بكين للسيارات، الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم 21 أبريل، وإلغاء معرض جنيف للسيارات، الذي كان من المفترض أن يعقد الأسبوع الماضي، بعد أن حظرت الحكومة السويسرية التجمعات الكبيرة التي تضم أكثر من 1000 شخص.





كما تم إلغاء مجموعة من الأحداث الكبرى الأخرى، من Mobile World Congress، ومؤتمرات مطوري كل من Facebook و Google السنوية، إلى SXSW في محاولة لمنع المزيد من انتشار الفيروس، حيث تمثل هذه المؤتمرات وحدها ضربة اقتصادية تزيد عن مليار دولار.





وكان من المتوقع الظهور الأول لسيارة الدفع الرباعي الكهربائية من فولكس واجن ID4، وسيارة برونكو الجديدة من فورد، في معرض نيويورك الدولي للسيارات لهذا العام.





الجدير بالذكر أنه تم التخلي عن معرض السيارات السنوي في العام الماضي في ديترويت، موطن شركات السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى، حيث تم تأجيل هذا العرض من يناير إلى يونيو لهذا العام، في جزء منه محاولة لإثارة اهتمام الشركات بالحضور، وحتى الآن لا يزال من المفترض أن يحدث.







