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برلماني يطالب بتعميم تجربة "النقل" لمواجهة "كورونا"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:27 م
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بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أشاد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بخطة المهندس كامل الوزير وزير النقل لمكافحة عدوى فيروس كورونا داخل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة من خلال التطهير المستمر لجميع القطارات والمحطات يوميًا أثناء وبعد انتهاء التشغيل.

كما أشاد "زين الدين" في بيان، اليوم الأربعاء، بوضع ملصقات معتمدة من وزارة الصحة للتعريف بالحالة وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأيضًا التنويه من خلال الإذاعة الداخلية بجميع محطات الخطوط الثلاثة بأساليب الوقاية من المرض والدفع بقطارات إضافية بالمحطات المزدحمة لمنع التجمعات والازدحام بالمحطات.

وطالب النائب، من وزير النقل تعميم هذه الصورة المشرفة داخل مترو الانفاق والسكك الحديدية داخل مختلف الموانئ على مستوى الجمهورية وداخل جميع المؤسسات والشركات والهيئات التابعة لوزارة النقل، كما طالب من جميع الوزراء والمحافظين الاستفادة من الخطة التوعوية والحضارية لوزارة النقل داخل مترو الانفاق والسكك الحديدية لتطبيقها على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المنشآت والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال زين الدين، إن تجربة وزارة النقل تعد واحدة من التجارب الناجحة لمواجهة فيروس كورونا، مطالبا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إصدار قرارات فورية وعاجلة لجميع الوزراء والمحافظين على مستوى الجمهورية بتطبيق هذه التجربة.داخل جميع المؤسسات بالدولة.

وكانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد أطلق كل منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو والسكة الحديد في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.

ويقوم عمال النظافة بالسكة الحديد بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها خصوصا القطارات العادية ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، كما لجأ المرفقين إلى تعليق ملصقات في المحطات والقطار للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التي تم لصقها في المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه في إصابتها هي أي شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أي مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التي تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أي مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت، أن الحالات المؤكدة هي المشتبهة التي تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أي حالات مؤكد يشتبه في إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.
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مواجهة فيروس كورونا محمد عبد الله زين الدين النقل الاجراءات الاحترازية

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