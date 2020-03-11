وفاة خمسة في حادث تحطم طائرة خفيفة في شمال أستراليا

تحطمت طائرة خفيفة في أمطار موسمية غزيرة على الطرف الشمالي الشرقي لأستراليا، اليوم الاربعاء، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها، حسبما قالت الشرطة.





وقال المشرف، كريس هودجمان، للصحفيين: "الطائرة اقتربت من قطاع الهبوط وفي المرة الثالثة تحطمت الطائرة بشكل مأساوي."، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".





وأضاف "هودجمان"، أن الأحوال الجوية كانت "قاسية للغاية" بالنظر إلى الأمطار الموسمية، مضيفًا أنه من السابق لأوانه تحديد أسباب الحادث وأن الشرطة تحقق.





حاولت الرحلة المستأجرة، التي تقل أربعة موظفين حكوميين والطيار، الهبوط مرتين بالقرب من نهر لوكهارت، في شبه جزيرة كيب يورك في كوينزلاند.





نعلم أن هناك خمسة أشخاص كانوا على متنها. تحطمت الطائرة في بعض الكثبان الرملية. لم ينجو أحد من هذا الحادث."





وكان جميع الركاب على متن طائرة سيسنا 404 تيتان ذات المحركين من كيرنز.